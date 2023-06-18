المستشار محمود فوزي: قانون العمل الأهلي يتصدر أولويات المحور السياسي بالحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه تم اليوم مناقشة قانون العمل الأهلي والمجالس الشعبية المحلية ضمن مناقشات الحوار الوطني بالمحور السياسي.

كل القضايا مطروحة للنقاش

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، أن القضايا كلها كانت مطروحة للنقاش والكلام مفتوح لأعلى مدى.

وأشار إلى أن جلسة اليوم الخاصة بالمجالس المحلية تعتبر الثالثة خلال جلسات الحوار الوطني، وتناولت تكون علاقات الإدارة المحلية بالإدارات المختلفة، وكل ما يتعلق بالبناء المؤسسي للمحليات.

وأشار إلى أن قانون العمل الأهلي يتصدر أولويات المحور السياسي، وهناك تطورات إيجابية، وهناك تعود على الالتزام بالوقت خلال المشاركة، ومناقشة الأفكار دون التعقيب السلبي.

الخلاف على تفاصيل بسيطة

وواصل: «تجربة الحوار الوطني أثبتت أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما نختلف فيه، والخلاف على تفاصيل بسيطة، لكن جوهر الملفات والغالبية العظمى من الموضوعات متفق عليه».

وأشار إلى أن طلبات المشاركة كبيرة، ونحرص على أن تكون ممثلة لكافة المحافظات والأعمار جميعها.