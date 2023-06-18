عضو التنسيقية: مزايا قانون العمل الأهلي كثيرة

قالت هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ ما يحدث اليوم من مناقشات لقانون العمل الأهلي في الحوار الوطني من أهم المناقشات التي جرت حول هذا القانون؛ لأنها نابعة من الأرض والشارع والجمعيات القائمة التي تمارس عملها على أرض الواقع.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»: «كان هناك تمثيل لبعض الأحزاب السياسية وكان هناك تمثيل لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن المجتمع المدني والأمم المتحدة، وشهدنا اليوم مناقشات القانون 149 وبه مزايا لا يمكن إغفالها، ولكنه يتضمن بعض العوائق».

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مزايا القانون كثيرة جدا، ويتم العمل على أن يكون له لائحة تنفيذية مفسرة حتى يكون الجميع على مستوى واحد من الفهم، فلا تفسر جمعيات القانون بمعنى بينما تفهم الجمعيات الأخرى القانون بمعنى مختلف.

وأوضحت أن من ضمن العوائق التي جرى التطرق خلالها في النقاش؛ المادة السابعة التي تحتاج إلى أن تأخذ بعين الاعتبار الجمعيات البعيدة في القرى والعزب والنجوع.