كارثة جديدة تضرب غزة بعد 87 يومًا من الحرب.. وباء قاتل يهدد آلاف النازحين

لم تعد الفرصة سانحة لأهالي غزة لالتقاط أنفاسهم من هول الكوارث التي تحاوطهم، وتستهدفهم من كل حدب وصوب، فبين الهروب من القصف المتواصل ومحاولات الإبادة المستمرة، ظهرت أزمة جديدة تهدد القطاع بالكامل، بعد خروج جزء كبير من المنظومة الطبية عن الخدمة، متمثلة في تفشي الأمراض والأوبئة.

مرض الكوليرا بات الكارثة الجديدة التي تهدد نازحي وأهالي غزة، بعد انهيار المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، مع وجود صعوبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة المرض ومنع انتشاره، بسبب تفشي الوباء بشكل سريع وعدم وجود الآليات التي تسمح بذلك.

معلومات عن الكوليرا بعد تفشيه في غزة

مرض الكوليرا الذي تفشى بين أكثر من 355 ألف نازح فلسطيني، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يعد مرضا بكتيريا حادا، يستهدف الجهاز الهضمي بشكل أساسي، ويسببه بكتيريا فيبريو كوليرا، وهي عدوى تنتقل عن طريق تناول طعام أو ماء ملوثين ببكتيريا الكوليرا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أعداد الإصابات، بسبب انهيار المنظومة الصحية والبيئية، وتحلل الجثث التي لا يملك الأهالي القدرة على دفنها.

أعراض الكوليرا عادة تظهر في فترة تتراوح بين 2-3 أيام من الإصابة بالوباء، وتشمل إسهال مائي شديد، قيء، ألم في البطن، تشنجات عضلية، انخفاض في ضغط الدم والجفاف، وفي حال فقدان السيطرة في التعامل معها، قد تكون قاتلة خلال فترة قصيرة، بعد الإصابة.

علاج مرض الكوليرا بعد تفشيه في غزة

يتمثل العلاج الرئيسي لمرض الكوليرا في تعويض السوائل المفقودة، عن طريق شرب الماء أو السوائل خاصة مع حالات الإسهال، كما يمكن إعطاء المريض مضادات حيوية لتسريع الشفاء، الأمر الذي سيكون من الصعب تحقيقه في غزة، في ظل انقطاع الماء عن القطاع بالكامل، إلى جانب الاكتظاظ السكاني في مراكز الإيواء، وسوء حالة الصرف الصحي.