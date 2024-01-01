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«الثقافة الفلسطينية» تخاطب «اليونسكو» لحماية مواقع غزة الأثرية من العدوان الإسرائيلي

كتب:

نرمين عفيفي
10:02 ص | الإثنين 01 يناير 2024
العدوان على غزة

العدوان على غزة

قال وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف، إنّ الوزارة خاطبت منظمة اليونسكو لحماية المواقع الأثرية الفلسطينية من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنّ المنظمات الدولية عاجزة عن تأدية دورها في حماية التراث الفلسطيني.

وأضاف وزير الثقافة الفلسطيني في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»: «لا نعرف شيئا عن متحف مدينة غزة ولا متحفي القرارة والبداوة بسبب ما يحدث في قطاع غزة».

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