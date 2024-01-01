حدث ليلا.. فصائل غزة تحتفل بقصف تل أبيب وكوريا الشمالية تستعد للحرب النووية.. عاجل

شهدت الليلة الماضية عددًا كبيرًا من الأحداث المهمة والتطورات الساخنة في عدة مناطق حول العالم، جاء أبرزها استمرار تطورات الحرب الدائرة في غزة، واستقبال زعيم كوريا الشمالية العام الجديد بقرار إطلاق 3 أقمار تجسس، واستقالة ملكة الدنمارك.

الفصائل الفلسطينية تضرب تل أبيب

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصفها لمناطق واسعة في تل أبيب وضواحيها، بالإضافة إلى ضواحي القدس في موديعين ومنطقة بيت شيمش، باستخدام صواريخ، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق التصعيد الحاصل بين الاحتلال والفصائل، تم إطلاق نحو 20 صاروخا من قطاع غزة باتجاه وسط الاحتلال خلال الليل، مما أدى إلى سماع صفارات الإنذار في جميع أنحاء وسط وجنوب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي بنشر لقطات تظهر عمليات الاعتراض التي قامت بها القبة الحديدية ونظام الدفاع الجوي للاحتلال الإسرائيلي للتصدي للصواريخ المتجهة نحو وسط البلاد، ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات جراء هذه الهجمات.

زعيم كوريا الشمالية: سندمر الولايات المتحدة

ومن ناحية أخرى، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون للقادة العسكريين في البلاد إنه يجب تعبئة أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختاروا المواجهة العسكرية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأضاف كيم إن خطر المواجهة المسلحة في شبه الجزيرة الكورية يتحول بسرعة إلى حقيقة واقعة بسبب المناورات العدائية من قبل الأعداء بما في ذلك الولايات المتحدة، مما يتطلب من البلاد «شحذ السيف» لحماية نفسها.

كوريا الشمالية تنوي إطلاق 3 أقمار صناعية

وأعلنت كوريا الشمالية في بيان قوي عن نواياها لإطلاق 3 أقمار صناعية للتجسس في عام 2024 الجديد، ليشعر الخبراء بأن هذا الإعلان يحمل أهمية كبيرة، حيث يمكن أن تساعد هذه التكنولوجيا في تطوير برنامج الصواريخ البعيدة المدى لدى كوريا الشمالية، وفقًا لما نقلته صحيفة «سي إن إن».

وأُعلن عن هذه الخطط خلال اجتماع حزب العمال الحاكم الذي يهدف إلى تحديد أهداف الدولة للعام المقبل، ويعتبر هذا الإعلان جزءًا من استراتيجية كوريا الشمالية لتعزيز برنامجها الصاروخي وتحسين قدراتها التكنولوجية.

وفي الفترة الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد أصدر توجيهات لجيش بلاده وصناعة الأسلحة وجهات أخرى لتسريع استعدادات الحرب، وذلك ردًا على «تحركات المواجهة من قبل الولايات المتحدة».

تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

وعلى جانب آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته للعام الجديد، التزامه بـ«تدمير» القوات الروسية، محذراً من «كل المحاولات لتقليل التضامن العالمي وتقويض تحالف حلفائنا»، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وقال زيلينسكي «في العام المقبل سيعاني العدو ويلات إنتاجنا المحلي»، مضيفا أن كييف سيكون لديها مليون طائرة بلا طيار في ترسانتها عام 2024.

ليرد عليه الرئيس الروسي بوتين، في خطابه بمناسبة رأس السنة، أن بلاده «لن تتراجع أبداً»، دون أن يشير صراحة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأكد بوتين أن روسيا قد أثبتت مرارًا أنها قادرة على التعامل مع أصعب المهام وأنها لن تتراجع أبدًا، لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمها.