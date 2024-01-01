تعرف على أماكن بيع السلع الأساسية في الدقهلية.. تخفيضات تصل لـ50%

شهدت محافظة الدقهلية إنشاء العديد من المعارض والمنافذ على مستوى المحافظة وافتتاحها في المراكز والمدن والقرى لبيع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء والتصدي لجشع التجار والاحتكار ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15% وحتى 50% بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية التموين وهي كالآتي:

- معرض لبيع السلع المخفضة أمام حي شرق المنصورة.

- معرض لبيع السلع المخفضة في شارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة.

- معرض في مدينة المنزلة أمام مجلس المدينة.

- معرض صن مول في مدينة السنبلاوين ضمن سلسة الأسواق الحضارية الدائمة.

- معرض السنبلاوين الدائم بجوار المنشية الجديدة.

- افتتاح معرض دائم بمدينة أجا بجوار مجلس المدينة.

- معرض في المطرية بجوار مجلس للمدينة.

- معرض في المنزلة بجوار مجلس المدينة.

- ومنافذ بيع بأسعار مخفضة في قرية ميت الفرماوي بمدينة ميت غمر.

- منافذ ومعارض في مدينة ميت غمر «سنفا، أوليلة، بشالوش، سنتماي، دماص، بهيدة، ميت محسن، أتميدة، كوم النور، ميت الفرماوي، سمبو مقام، ميت أبو خالد، الرحمانية، سرنجا، كفر سرنجا، أبو نبهان، الحاكمية، دنديط، هلا، ميت يعيش، تفهنا الأشراف».

- مدينة بني عبيد وتوزيع السلع المخفضة على عدد من المنافذ في«بني عبيد، والصلاحات، كفر الصلاحات، غازي مصبح، ميت فارس، أبو المعاطي الباز، اليوسفية، ميت عدلان، شماس، إبراهيم عبد الهادي، ديراب الخضر».

- معرض في مدينة طلخا.

منافذ أمان في محافظة الدقهلية ومبادرة كلنا واحد

كما أعلن السيد دايرة وكيل وزوارة التموين عن افتتاح عدد من منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية والتي يبلغ عددها 14 منفذ موزعة في نطاق المحافظة:

-مدينة دكرنس بجوار مركز الشرطة.

- منية النصر بجوار مركز الشرطة.

- ميت غمر في دقادوس بجوار نقطة الشرطة.

- في السنبلاوين في البستان بجوار شرطة المرافق.

- في شربين بجوار مركز الشرطة .

- في نبروه بالميدان العام.

- أجا بالقرب من الموقف الخاص بالمدينة.

- في مدينة المنصورة في شارع موقف الأتوبيس الجديد، وفرع آخر في ميدان الهابي لاند، وفرع أمام نقطة الفردوس بالمجزر، وفرع بمنطقة سندوب.

- مدينة طلخا بشارع صلاح سالم بجوار مركز شرطة طلخا، وفرع آخر بجوار قوات الأمن بطلخا.

ومبادرة كلنا واحد متواجد داخل السلاسل التجارية الكبرى مثل كارفور وفتح الله ووكالة المنصور وخير زمان

تخفيضات تصل إلى 50%

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أنه جرى إنشاء ما يقرب 21 معرضا على مستوى المحافظة في كافة المراكز والمدن و854 منفذا تقدم كافة أنواع السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بتخفيضات تصل حتى 50% داخل المعارض والمنافذ.