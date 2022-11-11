معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الفيوم.. 12 جنيها لكيلو الأرز

انتشرت معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، حيث توفر العديد من المنتجات، خاصة الأرز والسكر الذين يشهدان استغلالاً من قبل عدة تجار، وذلك لمحاربة الغلاء والقضاء على جشع التجار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، وبدأت تلك المعارض في مدينة الفيوم ومركز طامية، على أن يتم افتتاح عدة فروع أخرى في باقي المراكز.

ويحتوي المعرض على السلع الغذائية الأساسية مثل «الزيت، السكر، الأرز، البقوليات، المكرونة» وغيرها، فيما تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وياسر حرزالله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تلك المعارض، لتفقد الأسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين.

أسعار المواد الغذائية المخفضة

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، في بيان صحفي، إنّ المعرض يقدم كافة المواد الغذائية بخصم يصل إلى 30%، سواء في أسعار السلع أو المفروشات ومستلزمات العرائس، موضحاً أنّ تلك المعارض أطلق عليها معارض «أهلاً عرائس».

الأرز بـ 12 جنيها والسكر بـ 16

وفيما يخص أسعار السلع الغذائية داخل المعرض فقد جاءت كالتالي:

- سعر الأرز الأبيض السائب 12 جنيها للكيلو.

- سعر الأرز الأبيض المعبأ مختلف الأنواع يتراوح بين 13 إلى 15 جنيهاً، التزاماً بقرار وزير التموين.

- سعر كيلو السكر يتراوح بين 15 إلى 16 جنيهاً.

- سعر كيس المكرونة 400 جرام يبدأ من 5 جنيهات فقط.

فضلاً عن تخفيض أسعار الزيت والصلصة واللحوم والدواجن والعسل والمخللات وغيرها من احتياجات المنازل.

توافر كميات كبيرة من السلع

وأضاف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ كافة السلع والمواد الغذائية متوفرة بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين حتى نهاية العام الجاري، ويتم زيادتها بصورة يومية حتى لا ينفذ أي منها.

يأتي ذلك بالتنسيق بين التموين والغرفة التجارية وعدد من كبار التجار بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وإحكام الرقابة والسيطرة على مختلف الأسواق والأسعار.

إجراءات صارمة ضد الغلاء

وأكد محافظ الفيوم على أنّ المحافظة تتصدى بقوة لاستغلال التجار، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد رفع الأسعار، مؤكداً أنّ جميع المسؤولين حريصين على رفع الأعباء عن كاهل أهالي المحافظة والوقوف إلى جانبهم بشتى السبل، خصوصاً من خلال توفير اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.