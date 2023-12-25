جهود محافظة الغربية لضبط الأسواق وتوافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

جهود مكثفة من القيادات التنفيذية في محافظة الغربية، ومديريات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والصحة من أجل ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، إلى جانب ضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع الغذائية وجشع التجار.

توافر السلع الغذائية

جولات وحملات تموينية مستمرة طوال اليوم من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، على منافذ بيع السلع الغذائية التي افتتحتها المحافظة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة «السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، منتجات الألبان واللحوم، الدواجن، والبيض»، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

قال «رحمي» إن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تواصل العمل من أجل تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي أطلقتها الحكومة منذ نحو شهر, وبدأت المحافظة تنفيذ ذلك من خلال العديد من الإجراءات، والخطوات التي من شأنها توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

تعليمات مشددة

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة على رؤوساء المدن والأحياء والجهات المعنية بالعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والخطوات التي اتخذتها المحافظة، كالتالي:

- افتتاح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية ما بين ثابتة ومتحركة بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

- حملات تموينية للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة، ومنع الغش التجاري واحتكار السلع.

- إلزام المحلات التجارية بوضع الأسعار في مكان معلن للمواطنين.