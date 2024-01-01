«الصحة» تطلق شبكة إلكترونية متطورة لإدارة الأزمات

أطلقت وزارة الصحة والسكان، شبكة إلكترونية متطورة، تربط جميع الجهات والإدارات والقطاعات التابعة للوزارة، بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف الشبكة إلى تيسير المتابعة اللحظية، من قبل متخذي القرار، لأي حدث أو أزمة صحية، من خلال قاعدة بيانات شاملة لجميع قطاعات وإدارات الوزارة، إلى جانب خريطة مصر الصحية، ومنظومة القوى البشرية، ومنظومة أسرة المستشفيات، ومنظومة الرعايات والحضانات، وقاعدة بيانات جميع الوحدات الصحية، ومنظومة بنوك الدم ومشتقاته، والمبادرات الرئاسية للصحة العامة.

خريطة مصر الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الشبكة تعتمد على تواجد ممثل عن كل قطاع وإدارة لمتابعة العمل، مع تواجد فريق عمل لمتابعة جميع الأحداث والطوارئ الصحية لحظيا على مدار الساعة، مع غرف أزمات فرعية في جميع مديريات الشئون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات.

وأكّد عبدالغفار أنَّ وزارة الصحة والسكان، تحرص على تطوير المنظومة الصحية بشكل مستمر، وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والتكنولوجيات.

فيما أشار الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس الغرفة المركزية لإدارة الأزمات، إلى تواجد ممثل عن كل قطاع وإدارة لمتابعة العمل، مع تواجد فريق عمل لمتابعة جميع الأحداث والطوارئ الصحية لحظيا على مدار الساعة، مع غرف أزمات فرعية في جميع مديريات الشئون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات.

وأكّد «وديع» تدريب ممثلي القطاعات والهيئات المختلفة، من أعضاء غرفة الأزمات، على كيفية التعامل مع كل أزمة، وسرعة الإبلاغ واتخاذ الإجراءات الصحيحة، والتعاون بين ممثلي كافة الجهات كفريق عمل واحد.