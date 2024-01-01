الجرعة التعزيزية ضرورة.. «الصحة» توجه رسالة للوقاية من متحور كورونا الجديد

أصدرت وزارة الصحة والسكان منشور توعوي، متعلق بأهمية الحصول على اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من فترة لأخرى، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقريرها، إن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ولا يوجد أي ضرر من الحصول عليه بجانب لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أهمية الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا لدعم مناعة الجسم ضد متحور كورونا الجديد وتخفيف شدة الأعراض في حال الإصابة به.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأضافت وزارة الصحة والسكان، اللقاحات لا خوف منها والأعراض الجانبية لها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والحمى ببعض الأوقات وآلام في العضلات، مشيرا إلى أن الأعراض الجانبية تزول في غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى زيارة الطبيب.

كيف يمكن الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا وأهميتها؟

وعن كيفية الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا، قالت وزارة الصحة، إنه يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للتوجيه إلى أقرب مكان بمحيط سكنك والحصول على الجرعة التعزيزية، مطمئنة المواطنين من توافر اللقاحات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فصل الشتاء من الفصول التي تحتاج إلى تقوية الجهاز المناعي لدى الأطفال، حيث أن مناعتهم ضعيفة وفي حاجة شديدة إلى تقوية الجهاز المناعى الخاص بهم من خلال اللقاحات، ومن خلال المصادر الطبيعية لها، عبر الحرص على تناول الخضروات والفاكهة واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.