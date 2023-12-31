«الصحة» توضح فترة العزل المنزلي الخاص بمتحور كورونا الجديد

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، عن فترة العزل المقررة في حال الإصابة بمتحور كورونا الجديد، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لابد من عزل مصابي متحور كورونا الجديد أسبوع في المنزل مع الالتزام بالبروتوكول العلاجي الذي وصفه الطبيب المشرف على الحالة والراحة التامة، لافتا إلى أن متحور كورونا الجديد غير شديد ولكنه سريع الانتشار.

فترة العزل المنزلى لمتحور كورونا الجديد

وتابع المصدر، متحور كورونا الجديد هو أحد السلالات الفرعية من متحور أوميكرون، ويتسم بسرعة الانتشار، ولكن أعراضه ليست شديدة، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة والسعال وسيلان الأنف والكحة والتهاب الحلق، لافتة إلى أن هذه الأعراض تشبه نزلات البرد لذلك على المواطنين في حال الإصابة بمثل هذه الأعراض طلب الرعاية الصحية من الطبيب لتشخيص الحالة بشكل سليم وكذلك كتابة العلاج وفقا للحالة.

الصحة تنفي وجود أعشاب لتقوية المناعة ضد كورونا

وحذر المصدر المواطنين من الحصول على الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب، نافيا وجود أي مشروبات مخصصة لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا أو غيرها من الأمراض المعدية، مطالبا المواطنين بالرجوع إلى الطبيب للحصول على الخدمة الطبية وتزويد المواطنين بكافة المعلومات الصحيحة، كما دعا المصدر المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل الأيدي، والحصول على اللقاحات التي تقرها وزارة الصحة لتقوية الجهاز المناعي.