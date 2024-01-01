أيمن محسب: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي استخفاف بالمبادئ الإنسانية

استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها الفلسطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر، لإفساح المجال أمام الإسرائيليين وعودة المستوطنين إلى القطاع بعد انتهاء الحرب، كذلك تشجيع فلسطينيي القطاع على الهجرة إلى دول أخرى، مؤكدًا أنّ هذه التصريحات تؤكد الرؤية المصرية تجاه حقيقة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي يستهدف طرد الفلسطينيين من الأراضي التي يريدون بناء دولتهم المستقبلية عليها، في تكرار لنكبة 1948، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية تمامًا.

التهجير القسري للفلسطينيين

وقال «محسب» في بيان اليوم، إنّ ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، يُعد استخفافا بالقيم والمبادئ الإنسانية، إذ يعد التهجير القسري واستهداف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء، من جرائم الحرب التي تستوجب معاقبة القادة الإسرائيليين المتورطين فيها، للحفاظ على السلام والاستقرار العالمي، مؤكدًا أن الموقف الإسرائيلي يسيطر عليه مجموعة من اليمين المتطرف التي تستغل الصمت العالمي لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بأنّ يتحرك باتجاه وقف نهائي لإطلاق النار، وبدء مرحلة للتفاوض على الأسرى والرهائن لدى الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، على أنّ يسمح لسكان القطاع بالعودة إلى أرضهم وبيوتهم في الشمال، لإعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار، مطالبًا جميع أطراف الأزمة بالاستجابة إلى تحركات مصر لاحتواء الأزمة، وحماية المنطقة من مخاطر توسع رقعة العنف التي يمكن أن تعصف بأمن واستقرار دول المنطقة وستمتد آثارها إلى العالم.

إنشاء أول مخيم مصري للنازحين

وأشار إلى أنّ الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف العمليات العسكرية وفرض هدنة لدواعي إنسانية، ثم الانتقال بعد ذلك إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار، سترتبط بطبيعة الحال بشروط ومطالب متعددة من كلا الطرفين، لافتًا إلى أنّ مصر لا تكتفي فقط بالعمل على إيقاف التصعيد والقتال، فمهام اللإغاثة وإعادة الأعمار، تظل جزءًا أصيلًا من هذا الجهد، إلى جانب القوافل المتعددة من المساعدات المصرية، التي تمر بشكل دوري عبر معبر رفح، وإنشاء أول مخيم مصري للنازحين بخان يونس في جنوب قطاع غزة.