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الشاعر مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب في أغنية «ياقمر»: رهان وكسبته

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:42 م | الإثنين 01 يناير 2024
مصطفي حدوتة

مصطفي حدوتة

تعاون الشاعر مصطفى حدوتة مع الهضبة عمرو دياب فى أغنية «ياقمر»، التى طرحت مؤخرا، التى طرحت ضمن البومه الجديد «مكانك»، إذ انها حققت نسبة مشاهدات مرتفعة، خلال الايام القليلة الماضية.

ترويج عمرو دياب لـ أغنية ياقمر

وكان عمرو دياب روج لأغنية «ياقمر»، قبل طرحها، إذ غناها في أكثر من حفلة قبل طرحها، ولاقت تفاعلا كبير امن الجمهور.

وحرص مصطفي حدوتة على الاحتفال عقب طرح الأغنية، إذ نشر جزء منها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها:«كان رهان وكسبته». 

مصطفي حدوتة يتنوع فى الالوان الموسيقية

وكان مصطفي حدوتة تعاون مع العديد من المطربين، بألوان موسيقية مختلفة، إذ كتب أغنية «بنت الجيران» لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، والتى حققت نسب مشاهدات عالية علي موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب»، ومنصات الموسيقي المختفلة.

وتعاون مصطفي حدوتة مع الفنان أحمد حلمي فى أغنية «بص الحركة دي»، والتى طرحت ضمن أحداث فيلم «واحد تاني»، ولقت تفاعل كبير من الجمهور على موقع التواصل الإجتماعي.

مصطفي حدوتة

يذكر أن مصطفي حدوتة شاعر غنائي، بدأ حياته المهنية منذ 4 سنوات، وعمل بدون مقابل مادى في بداية مشواره حتى أثبت أنه شاعر صاحب موهبة وإمكانيات عالية، ودائما ماتتصدر أعماله محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي و«جوجل».

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