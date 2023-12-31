محمد عدوية: لحنت لـ عمرو دياب أغنية صدفة

حل المطرب محمد عدوية، ضيفا على إذاعة ميجا إف إم، مع الإعلامية مارينا المصري وتحدث خلال اللقاء عن مشواره الفني، ورأيه في الديو مع نجوم عالميين، ورؤيته للنجاح، وسر تلحينه أغنية للهضبة صدفة، كما وجّه رسالة إلى الفنان محمد رمضان وكشف عن حياته الشخصية لأول مرة.

كواليس تعاونه مع عمرو دياب

وكشف عن كواليس تلحينه أغنية للهضبة قائلاً: «أحب عمرو دياب وأقدره ومبسوط بما يحققه ونجاحه الكبير واستمراريته وسعيد بأستاذي الكبير محمد منير، ولحنت للهضبة أغنية بالصدفة، فحينما كنت أجلس عند الموزع الموسيقي نادر حمدي خرجت مني تيمة لحنية لأغنية فأخبرني أنها رائعة وعملنا عليها سويا وسجلتها بالمايك ورحلت، وفي اليوم الثاني جاءني بالهاتف وقال لي: كلم عمرو دياب وأخبرني أنه أعجب بلحن الأغنية التي قدمتها وبالفعل كتب الكلمات أستاذ مدحت العدل».

وقال عدوية: «أحببت ألبوم من كلمتين فعند طرحه حقق نجاحا كبيرا، وسبق عصره، ولم أقدم مثله منذ 18 عاما، وعملت من خلاله مع موزعين من الخارج»

محمد عدوية يكشف عن ديوهاته العالمية

وعن ديوهاته العالمية قال: «تواصلت من قبل مع جينيفر لوبيز وعرضت عليها فكرة الديو، ولكن وقتها لم يكن يسمح به، وليس كل مطرب قدم أغاني مع نجوم عالمية أصبح يستحق لقب عالمي، وهناك من يدفعوا أموالا من أجل أن يغنوا مع نجوم عالمين، ولكن أنا لا أفعل هذا».

وشدد «عدوية» أن السوشيال ميديا بالنسبة له لا تتعدى مجرد كونها أداة للتواصل، ولكن أنا بنيت اسمي قبل السوشيال ميديا، والتريند لا يفرق معي، وأنا أشعر بنجاح الأغاني الخاصة بي حينما يسمعها الجمهور في الشارع ويغنوها معي في الحفلات، لا أحد ينكر أن السوشيال ميديا مفيدة حينما تقدم من خلالها محتوى جيدا، ولكن أنا لا أحب الشو.

وعن حلمه قال: «أتمنى الحصول على أوسكار في المزيكا فهذا أحد أحلامي، كما أن والدي وياسر منتج أعمالي يوجهوني خلال مشوار حياتي»، مؤكدًا أنه من المقرر أن يكون هناك أكثر من عمل مع والده، قائلا: «أرفض أن يظهر في أي مكان إلا بما يستحق، وجاءه الكثير من الأعمال ورفضتها لأنها أقل من قدره، ودائما كان ينصحني أن أقدم دائما العمل المقتنع به».

وأضاف: «أحب الراب وسنة 2003 قدمت أغنية مع MTM، وكان متحمس للتجربة المنتج ياسر حسنين وشجعني، وهو دائما يحركني لتقديم كل ما هو جديد وغريب»، لافتًا إلى أنه يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «ليه بعشم نفسي»، خلال الأيام القليلة المقبلة.