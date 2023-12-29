ألبوم عمرو دياب الأكثر استماعا على «أنغامي» في الوطن العربي بعد 24 ساعة من طرحه

تصدر ألبوم «مكانك» للمطرب عمرو دياب، قائمة الأعلى استماعًا عبر تطبيق «أنغامي» على مستوى الوطن العربي، وذلك عقب طرحه بـ 24 ساعة.

ألبوم عمرو دياب الجديد

وكان عمرو دياب، قد طرح على مدار اليوم 12 أغنية من ألبومه الجديد مكانك، أولها «بيوحشنا»، من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري، وميكس وماستر أمير محروس.

وأغنية «سلامك وصلني» كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وثالثها أغنية «معرفش حد بالاسم ده»، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «ظبط مودها»، كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

إلى جاب أغنية «واخدين راحتهم»، كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، وأغنية «ياقمر» كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم، وأغنية «لوحدنا» كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

وأغنية «الكلام ليك أنت»، كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي، وأغنية «ما تتعوضش بحد»، كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، وأغنية «مابتغيبش»، كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «المعنويات مرتفعة»، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

وفور طرح أغنيات ألبوم «مكانك»، تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا، خاصة «إكس»، و«فيس بوك»، كما تصدرت كلمات أغنية «ياقمر» من الألبوم منصات التواصل الاجتماعي، كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية.