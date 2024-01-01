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قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف رفح الفلسطينية ومحيط كرم أبو سالم

كتب:

منتصر سليمان
11:03 ص | الإثنين 01 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بتعرّض منطقتي رفح الفلسطينية وكرم أبو سالم لاستهدافات إسرائيلية.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في محاولة دخول منطقتي البريج والمغازي، كما أنّ الاحتلال يستهدف الآن منطقة غرب دير البلح.

وتابع: «بوارج حربية للاحتلال استهدفت صيادين فلسطينيين في البحر، والاحتلال استهدف جباليا البلد ردًا على صواريخ الفصائل، كما أن الاحتلال استهدف عائلات حاولت العودة لشمال قطاع غزة».

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بقلم منتصر سليمان