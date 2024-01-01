مقتل 29 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة في غزة كتب: نرمين عفيفي 10:28 ص | الإثنين 01 يناير 2024 جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 29 جنديا بنيران صديقة في قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: كم عملية نوعية نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر تسريح 5 ألوية احتياط وتدريب جهود الفصائل الفلسطينية باليوم الـ86.. خسائر بالجملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلام إسرائيلي: رئيس أركان جيش الاحتلال يتجنب حضور اجتماع الحكومة برئاسة نتنياهو جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة غزة بقلم نرمين عفيفي