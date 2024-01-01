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مقتل 29 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة في غزة

كتب:

نرمين عفيفي
10:28 ص | الإثنين 01 يناير 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 29 جنديا بنيران صديقة في قطاع غزة.

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بقلم نرمين عفيفي