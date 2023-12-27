دعوى قضائية جديدة ضد إيلون ماسك.. ما علاقة موظفي منصة «إكس»؟

خلاف جديد يواجهه الملياردير إيلون ماسك، إذ قام مارك شوبينجر، الذي كان مديرا للتعويضات في شركة X «تويتر» سابقا، برفع دعوى قضائية اتهم فيها الشركة بعدم دفع المكافآت التي وعدت بها موظفيها والتي تُقدر بملايين الدولارات.

اتهام إيلون ماسك بخرق العقد

وقال شوبينجر، في دعواه أن «تويتر» كانت قد وعدت الموظفين بدفع مكافآت العام الماضي 2022، عند الوصول لنسبة 50%، لكنها لم تُنفذ العقد بعد شراء ماسك للمنصة، وفقا لـ«نيويورك بوست».

كما أوضح في دعواه أن الموظفين السابقين والحاليين، الذين لم يحصلوا على المكافأة، يسعون لجعل الدعوي جماعية للحصول على حقوقهم، وفي المقابل، قال محامو المنصة بأن الشركة قدمت وعدا شفهيا فقط بما لا يجعله عقدا.

دعوات قضائية ضد شركة X

كانت شركة X، المعروفة باسم تويتر، قد تعرضت مؤخرًا لدعاوى قضائية من موظفين سابقين بعد أن قام إيلون ماسك بخفض القوة العاملة في الشركة إلى النصف، كما رفعت إحدى شركات التسويق القانوني تُدعى «X Social Media» دعوى قضائية ضد شركة X لأنها انتهكت علامتها التجارية التي تتضمن الحرف X، بما قد يسبب ارتباكًا لدى المستهلكين.

وقُدمت مجموعة آخرى من الإدعاءات ضد الشركة، لما قامت به من تمييز ضد الموظفين الأكبر سناً والنساء والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وواجهت المنصة أيضًا، بعض الاتهامات الخاصة بالمساهمة في نشر خطاب الكراهية والعنف، إلا أن مالكها إيلون ماسك نفى كل تلك الاتهامات، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بتقييد حرية التعبير على المنصة.