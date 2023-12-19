بعد لقائه بنتنياهو.. إيلون ماسك يواجه عقبة جديدة في منصة «إكس»

بعد لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعرض إيلون ماسك، الملياردير العالمي، لصدمة كبيرة بسبب قانون الخدمة الرقمية «DSA»، الذي أقرته المفوضية الأوروبية قبل أيام قليلة.

قانون الخدمات الرقمية «DSA» التابع للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بموجبه يجب على وسائل التواصل الاجتماعي وعمالقة التكنولوجيا مثل فيس بوك وإكس وغيرهما، الالتزام بالتشريعات الشاملة والمسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور عليها، بحسب مجلة «بوليتيكو» الأمريكية.

وتعرضت منصة «إكس» لادعاءات متكررة من قِبل المفوضية الأوروبية لأن المنصة لم تفعل ما يكفي لوقف انتشار المعلومات المتضللة وخطابات الكراهية عبر الإنترنت.

ويتعرض إيلون ماسك للتحقيق في فشل «إكس» للامتثال لقواعد مكافحة المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة بالإضافة إلى قواعد الشفافية بشأن الإعلان والوصول إلى البيانات للباحثين.

هل تضلل منصة «إكس» مستخدميها؟

وتقوم المفوضية الأوروبية بفحص ما إذا كانت منصة «إكس» تضلل مستخدميها من خلال تغيير ما يسمى بالشيكات الزرقاء، والتي جرى إطلاقها في البداية كأداة للتحقق ولكنها تعمل الآن كمؤشر على أن المستخدم يدفع رسوم اشتراك أم لا؟

مارجريت فيستاجر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسة الرقمية للمفوضية الأوروبية، قالت إن المفوضية ستحقيق في امتثال منصة «إكس» لقانون «DSA»، لضمان حماية المواطنين الأوروبيين على الإنترنت، وفقًا لما تنص عليه اللائحة.