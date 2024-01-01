وزير العمل: مستمرون في تطوير برامج التدريب المهني تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أكد حسن شحاته، وزير العمل، أن الوزارة وضعت خطتها الأساسية لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

التطوير المستمر

وأضاف أن خطة الوزارة لتطوير برامج التدريب المهني تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل للدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والوفد المرافق له لبحث سُبل التعاون بين الوزارة والمجلس في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل، فضلاً عن رفع قدرات ذوي الهمم في إطار خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل.

رفع قدرات الشباب وأبنائنا من ذوي الهمم

ووجه الدكتور صفوت النحاس الشكر والتقدير لوزير العمل على اهتمامه بملف التدريب، ورفع قدرات الشباب وأبنائنا من ذوي الهمم، متطلعًا إلى المزيد من التعاون مع الوزارة في هذا الملف.

ورحب الوزير بالتعاون مع المجلس في الملفات المشتركة، موجهًا قيادات الوزارة المُختصين بملفات التدريب المهني بالتنسيق مع المجلس في هذا الشأن.