تخريج دفعات جديدة من مراكز التدريب المهني بالسويس

نظمت مديرية العمل في السويس حفل تخرج لدفعة جيدة من المتدربين بمركز مديرية العمل، في إطار احتياجات سوق العمل.

قال حاتم جاد الرب وكيل وزارة العمل في محافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تمت إقامة حفل تخريج دفعة جديدة من متدربي مركز التدريب النموذجي المهني التابع للمديرية، وتسليم شهادات ختام دورتي مهارات اللغة الإنجليزية ودورة تعلم مهارات الحاسب الألي بمركز التدريب النموذجي بالسويس طبقا لتوجيهات، حسن شحاتة وزير العمل واهتمامه بالتدريب المهني على مهارات سوق العمل.

وأشار حاتم جاد الرب إلى أن الحفل أُقيم بحضور الخريجين المُتدربين مع عدد من العاملين بالمديرية والقائمين على تدريب الدفعات المختلفة، لافتاً إلى أن عدد المتدربين الذين أجرى تكريمهم وتسليمهم الشهادات 23 متدربا لمهارات اللغة الانجليزية و15 متدرب للحاسب الآلي.