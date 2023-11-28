«التدريب المهني بوزارة العمل»: البطالة انخفضت من 13.2% في 2013 إلى 7% حاليا

تحدث أيمن قطاميش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، عن تفاصيل مبادرة «مهنتك مستقبلك» وأهدافها، قائلا إن نسبة البطالة انخفضت من 13.2% عام 2013 إلى 7% هذا العام، وهذا الأمر لم يأت من فراغ وإنما بفضل مجهودات الدولة وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة العمل حول توفير فرص عمل للشباب لخفض نسبة البطالة.

وزارة العمل يتبعها 9 مكاتب في العديد من الدول

وأضاف «قطاميش»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنه تم توفير 14 مليون فرصة عمل منذ عام 2014 حتى تاريخه على مستوى وزارة العمل، منها 7 ملايين داخل مصر والـ7 ملايين الأخرى خارجها، موضحا أن وزارة العمل يتبعها 9 مكاتب في العديد من الدول كالسعودية والكويت، وهذه المكاتب توفر فرص عمل للشباب في المهن المتعلقة بالهندسة والطب والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات، إذ أن هذه المجالات عليها طلب كثير خارج مصر.

توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم

وتابع: «حاليا الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وألمانيا تطلب الشباب لفرص عمل داخلها، وبناء عليه تم التفكير حول كيفية توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم للفرص المطلوبة داخل وخارج مصر، لذلك أطلقنا مبادرة مهنتك مستقبلك في 2019»، موضحا أن «حياة كريمة» وفرت لكل الشباب فرصة تدريب في المركز والقرية الخاصة به.