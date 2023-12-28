وزير العمل يشدد على الإسراع بتطبيق المنظومة الرقمية ويطالب بتقارير دورية

أكّد وزير العمل، حسن شحاتة، ضرورة الإسراع من الانتهاء من تطبيق المنظومة الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالوزارة، وربطها بالمديريات والمكاتب الموزعة في المحافظات، مع تقديم تقارير دورية.

يأتي ذلك في إطار الانتقال الكامل للعاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة، وضمان استمرار تقديم الخدمات على المنظومات دون توقف.

كما كلف وزير العمل، مستشار الوزارة لمعلومات الطوارئ، خالد رضوان، بالإشراف على المنظومة الرقمية.

ونوّه إلى أهمية العمل وفق نظم التحول الرقمي التي اعتمدتها الدولة المصرية، من أجل تحقيق رؤية وخطة شاملة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.

كما وجه بالانتهاء من ميكنة منظومة العمل بالتنسيق مع مركز معلومات الوزارة، وتطوير البنية التحتية لمركز المعلومات ورفع كفاءة التأمين السيبراني لحماية أنظمة الوزارة.