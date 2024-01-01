«البيئة»: إطلاق مشروع تطوير خطط التكيف الوطنية للمناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ مصر أطلقت مشروع «صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر» (NAP)، والنسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، كما جرى توقيع وثيقة مشروع «تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر»، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، كأساس بناء نظام تمويل المناخ في مصر، وخطوة فارقة في العمل المناخي، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر

كما جرى العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ وإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية (2019 – 2023)؛ الذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممول من مرفق البيئة العالمي.

المشروع سيمكن مصر من إعداد وتقديم إبلاغها

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ المشروع سيمكن مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، وفقًا لالتزامات مصر بصفتها طرفًا في الاتفاقية.