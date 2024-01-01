محافظ أسيوط يلتقى طلاب كلية التربية النوعية لاستعراض المشروعات القومية

التقي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بطلاب كلية التربية النوعية في جامعة أسيوط، لاستعراض المشروعات القومية والتنموية ومشاركتهم المجتمعية في المشروعات التي تجري بالمحافظة والنهوض بالفاعليات الثقافية والفنية، فضلًا عن تكريم عميد الكلية لجهوده في نجاح الفاعليات.

جاء ذلك، خلال بحضور الدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سعد حسن مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

المهرجانات الثقافية والفنية

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ، بالحضور معربًا عن سعادته بلقاء أساتذة وطلاب كلية التربية النوعية، مشيدًا بمشاركاتهم المتميزة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية داخل المحافظة وخارجها، وحصولهم على المراكز الأولى في مختلف المسابقات والفعاليات على مستوى جامعات مصر، فضلاً عن تميز الكلية أساتذة وطلاب في المعارض الفنية والمهرجانات والمسابقات التي تُنفذ على مستوى الجمهورية، وحصولهم على المراكز الأولى في المجالات كافة، خاصة الطبية والعلمية والثقافية، تحت قيادة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

تفعيل المشاركة المجتمعية

وأكد المحافظ، حرصه على تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب الجامعات والمدارس، وإشراكهم في زيارات للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وحثهم على المشاركة فى الحفاظ على مشروعات التنمية ودعم جهود الدولة فى عملية التنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية تنظيم وتنفيذ الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، طبقًا للمعايير الموضوعة في هذا الشأن، التي تساعد على النهوض بالعملية التعليمية وصقل خبرات ومواهب الطلاب.