«البترول»: مجمع السولار في أسيوط يحول المازوت إلى منتجات عالية القيمة

تابع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لمشروعي مجمع إنتاج السولار في أسيوط «أنوبك»، وذلك عبر فيديوكونفرانس لمتابعة تقدم الأعمال.

وأكد «الملا» أن مشروع مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط يعد أحد أهم المشروعات التي ينفذها قطاع البترول في إطار خطة الدولة، للاستفادة القصوى من مواردها وتنمية محافظات الصعيد، ومن أهم مشروعات القيمة المضافة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، عن طريق اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت، إذ يحول المازوت المنتج من مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول إلى منتجات بترولية عالية القيمة، وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية.

توفير المنتجات البترولية للصعيد

واستمع الوزير لعرض توضيحي من المهندس محمد بدر، رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) استعرض فيه تقدم أعمال الإنشاءات والتركيبات بموقع المشروع، مشيرا إلى أن ما جرى إنجازه من خطوات خلال العام بعد وصول وتركيب المعدات الكبرى بالمشروع من الأبراج والمفاعلات والأفران وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية والضواغط والطلمبات والآلات والمعدات وكافة المهمات بموقع المشروع.

وأضاف أنه جرى تصنيع وتركيب المستودعات الكبرى ومحطات المرافق والمباني الصناعية وغير الصناعية، وإنجاز العديد من الأعمال المدنية وأعمال تصنيع وتركيب الهياكل المعدنية والمواسير ومد الكابلات، ومن المخطط خلال عام 2024 استمرار تنفيذ أعمال الإنشاءات من أجل بدء تجارب التشغيل لبعض الوحدات.

توفير السولار بالمواصفات الأوروبية

ويعمل المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 2.9 مليار دولار على توفير السولار بالمواصفات الأوروبية Euro5، بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين، والبوتاجاز، والكبريت كمنتجات ثانوية، وغيرها من المنتجات.