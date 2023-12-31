محافظ أسيوط يطلق قافلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع «التضامن»

أطلق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي برنامج تكافل وكرامة، في سياق المشروطية الصحية بقرى ومراكز المحافظة، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الطعام المصري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وهناء عبدالشافي، مدير إدارة الرقابة والمتابعة ونفيسة عبدالسلام، مسؤول المشاركة المجتمعية.

برنامج تكافل وكرامة

واستقبل المحافظ أمام الديوان العام 6 شاحنات محملة بكراتين وسلات مواد غذائية، ستُوزع على مستفيدي برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط بالقرى والمراكز، خاصة للأسر الأكثر ترددًا على الوحدات والمراكز الصحية في سياق المشروطية الصحية، طبقًا للأعداد التابعة لكل إدارة أو وحدة بالكشوف المرفقة، ويتأكد المسؤولون عن التسليم بمنافذ المديرية وإداراتها، من مطابقة البيانات لكل مستفيد بين الكشف، وبطاقة الرقم القومي على أن تتابع لجان من مديرية التضامن الاجتماعي، توزيع تلك السلات الغذائية والتأكد من تسليمها لمستحقيها، وفقًا للكشوف التي تُجهز بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الطعام المصري.

توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية

وقال المحافظ إنّ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا خاصًا بالأسر الأولى بالرعاية، وتوفر الاحتياجات الأساسية وتقدم خدمات أفضل لها، ضمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي تنفذها الدولة، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة والتكاتف، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية، ووصول المساعدات لمستحقيها، وتقديم يد العون للفئات الاجتماعية المختلفة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، معبرًا عن سعادته للمشاركة في فاعليات ومبادرات تقدم يد العون للفئات المختلفة وتوفر لهم حياة كريمة وإدخال البهجة والسعادة، موجهًا الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الطعام على ما يبذلونه من جهود في هذا الشأن.

وتفقد المحافظ شاحنات سلات الغذاء، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لمكونات السلة التي تتكون من أرز ومكرونة وفاصوليا وزيت وعسل أسود وكاند بيف وجبنة.