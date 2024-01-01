4 مدارس بأسيوط تطلق مبادرة «بلدي أمانة» لزراعة الأشجار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية المبادرات التي تهدف إلى توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة، من خلال تنفيذ أعمال التشجير والنظافة بصفة عامة، ودورها في الحفاظ على الصحة والبيئة والمظهر العام للمجتمع، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة، لتحسين الأوضاع البيئية ونشر ثقافة زراعة الأشجار والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وتشجيع جميع المبادرات والأفكار البناءة، للمشاركة بإيجابية في مواجهة التحديات وتحسين مؤشرات التنمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية للتشجير وزراعة 100 مليون شجرة، لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال رؤية مصر 2030.

مبادرة «بلدي أمانة»

وأشاد المحافظ بمبادرة «بلدي أمانة»، التي أطلقتها مدرسة راهبات نوتردام ديزابوتر بمدينة أسيوط، برئاسة السير فريال موريس مديرة المدرسة، وبالتنسيق مع بعض المدارس الحكومية، ومنها مدرسة عمر بن الخطاب والنهضة وخديجة بنت خويلد، مع الطلبة والمدرسين ومجلس الأمناء، وبالتعاون مع حي شرق مدينة أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي تحت شعار «بلدي أمانة.. شجر مدينتك.. أمان لبيئتك.. وصحتنا في بيئتنا»، في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة وزرع الأشجار كسلوك حضاري يجب تكريسه في تصرفات الأجيال والمجتمع، وتعزيز القيم الإيجابية.

وأكد «سعد»، دعمه الكامل لهذه المبادرات والأنشطة التي تركز على التوعية والتثقيف لكل ما يخص حماية البيئة والنظافة والاستفادة منها لصالح المواطنين، والقضاء على القمامة في الشوارع وتجميلها، وتغيير ثقافة المواطن والطفل وجعل النظافة أسلوب حياة.

مبادرات النظافة والتشجير

وأشار إلى أنّه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والأحياء، لتبني الأفكار والمبادرات الخاصة بالنظافة والتشجير، وتفعيلها على أرض الواقع وتوفير كل سبل الدعم من معدات الحملات الميكانيكية، لما لها من دور إيجابي في تعزيز الجهود الرسمية التي تبذلها المحافظة، وتفعيل العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، خصوصًا في الأجيال الناشئة، وفي إطار اهتمام الحكومة بتفعيل دور المواطنين في المشاركة في حل بعض المشكلات التي تواجه المجتمع، ليكون المواطن جزءًا من حلها والحفاظ على نظافة الشوارع التي يقيم بها.