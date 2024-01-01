رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة استكمال مشروع مستشفى الأورام

عقدت اللجنة التنسيقية العليا، لإدارة مشروع مستشفى 2020 الجامعي الجديد لعلاج الأورام، اجتماعًا، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

معدلات تنفيذ المشروع

وخلال اجتماع اللجنة، وجه «المنشاوي»، بسرعة استكمال مشروع مستشفى 2020 الجامعي للأورام، واتخاذ كل الخطوات التنفيذية في هذا الشأن، وتسخير الإمكانيات اللازمة، لدفع معدلات تنفيذ المشروع، الذي يعد من المشروعات القومية المهمة، والمُقام على مساحة 15 ألف متر مربع، وتنفذه جامعة أسيوط؛ بهدف المساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان، وتوفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى الأورام من مختلف محافظات الصعيد، وتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المترددين على معهد جنوب مصر للأورام، ومستشفيات أسيوط الجامعية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

مرحلة الخدمات الكهروميكانيكية

واستعرض الاجتماع، حجم تقدم الأعمال في المشروع، باعتباره مشروعًا قوميًا ضخمًا؛ كما ناقش الاجتماع، آخر المستجدات، واستعرض الموقف التنفيذي للمشروع؛ لوضع رؤية يجري من خلالها استهداف إنجاز مملوس، وتأكيد أهمية تنفيذه وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ودفع عجلة العمل للانتهاء من مبانِ المرحلة الأولى، موضحًا أنه جارِ العمل خلال الفترة الحالية، في مرحلة الأساسات العميقة لكامل المسطح، ومرحلة الخدمات الكهروميكانيكية.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة التنسيقية العليا، لمتابعة مشروع مستشفى 2020 لعلاج الأورام، الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور عبدالمطلب محمد على مدير المشروع، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور برنس ميخائيل المستشار المالي لرئيس الجامعة، أسامة السيد الأمين المساعد للجامعة، والمهندس محمد ثابت مدير عام الشؤون الهندسية، والمهندسة سوسن كامل مدير عام الإنشاءات، ومديري الإدارات، والمختصين بالعمل.