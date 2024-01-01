ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من بعض المواطنين المقيمين في سوهاج، بتضررهم من عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم، لتوظيفها وإستثمارها لهم في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ 1,4 مليون جنيه مـن الُمبلغين، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.