حلا شيحة: سأبدأ العام الجديد بالصلاة والدعاء لأهل فلسطين الحبيبة

كشفت الفنانة حلا شيحة، عن أمنياتها للسنة الجديدة 2024، والتي ستبدأ خلال أيام قليلة مقبلة، مشيرة إلى أنها تطلب الدعاء للشعب الفلسطيني أن يرفع عنهم البلاء.

حلا شيحة تكشف عن أمنياتها للعام الجديد

وكتبت شيحة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «سأبدأ العام الجديد بالصلاة والدعاء لأهل فلسطين الحبيبة، القوية، الصامدة، أرسل لهم رسالة حب وأُقّبل رؤوسهم وأنحني لصمودهم».

وأضافت: «سائلة الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنهم البلاء ويُنزل عليهم السكينة ويرحم شهداءهم ويشفي مرضاهم وجرحاهم ويربط على قلوب أمهاتهم ورجالهم ويحفظ أطفالهم من كل سوء».

رسالة حلا شيحة للوطن العربي

ووجهت حلا شيحة رسالة للجمهور العربي، قائلة: «أرسل رسالة لكل الأمة العربية أن اتحدوا لإنقاذ فلسطين المقدسة وأبناءها بكل ما أوتيتوا من مساندة معنوية ومادية فليس لهم بعد الله إلا مساندتنا ودعمنا، كل عام وأنتم بخير وبداية لعام جديد يبعث الأمل والخير والسلام».