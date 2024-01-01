جامعة أسيوط التكنولوجية تعلن الانتهاء من الاستعدادات لامتحانات «الترم الأول»

أكد الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، انتهاء الجامعة من الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، التي من المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل وتستمر إلى 24 يناير الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية من العام الجامعي التي أعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

لجان الامتحانات

وقال رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، إنه تابع مقر لجان الامتحانات للطلاب وأن كليات الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، وبداية من إعداد جداول الامتحانات وتجهيز القاعات والمدرجات والكنترولات بما يحقق الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة مراعاة الضوابط والمعايير ‏الأكاديمية التي تضمن توفير بيئة مناسبة ومتميزة للطلاب لأداء الامتحانات، كما حرص على تهنئة الطلاب بالعام الميلادي الجديد 2024، متمنيًا أن يكون عامًا سعيدًا عليهم موجها بضرورة تذليل العقبات، وتوفير بيئة هادئة للطلاب، وتأمين قاعات الامتحانات لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو يسوده الهدوء، متمنيًا للطلاب دوام النجاح والتوفيق.