وزير الزراعة يوجه بحصر محصول القمح وزيادة مرونة صرف الأسمدة

عقد السيد القصير وزير الزراعة، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أول أيام العام الجديد، عدة اجتماعات مع بعض المسئولين بالوزارة لمتابعة العديد من الملفات المهمة، والتي على رأسها المحاصيل الشتوية والحصر الدقيق لمحصول القمح.

وزير الزراعة يتابع برامج الشحن من المصانع

وتابع القصير أيضًا ملف التقاوي ومنظومة الأسمدة، موجهًا بالمرونة في صرفها للمزارعين، وكذلك متابعة برامج الشحن من المصانع في إطار منظومة الحوكمة الجديدة التي تمنع التلاعب أو التهريب.

كما تابع وزير الزراعة، جهود تنمية الثروة السمكية في ضوء زيارته الأخيرة للمفارخ البحرية في بورسعيد، وكذلك افتتاح موسم الصيد في بعض البحيرات، وأيضًا تابع سير العمل في الحجر الزراعي والصادرات الزراعية وخاصة مع بداية موسم تصدير الموالح.

وزير الزراعة يدعو العاملين للارتفاع بمعدلات الأداء

وكان وزير الزراعة قد هنأ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولأسرهم، ولجميع المصريين كل الخير والسعادة، داعيًا قيادات الوزارة والعاملين بها، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الأداء، والتغلب على كل التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، وتحقيق معدلات نمو أكثر إيجابية تصب في رفع مستوى منظومة الأمن الغذائي.