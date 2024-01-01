إعادة تشغيل المخبز التعليمي في كلية الزراعة بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إعادة تشغيل المخبز التعليمي بكلية الزراعة بالجامعة لخدمة، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على الدعم والتطوير الدائم للكلية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحفاظ على مكانتها العلمية والبحثية.

تشغيل مخبز الزراعة

وتابع الدكتور حسان النعماني العملية الإنتاجية وطبيعة العمل داخل المخبز التعليمي، وذلك بمقر كلية الزراعة بالجامعة الجديدة، يرافقه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أبو الحمد مهني وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

دور جامعة سوهاج بخدمة المجتمع

وثمن رئيس الجامعة، دور كلية الزراعة الريادي في خدمه المجتمع وفي المشروعات البحثية التنموية بكافة مجالاتها، ومنها المساهمة في تطوير الأنشطة الإنتاجية والخدمية بأقسامها المختلفة، وتوفير منافذ لبيع منتجاتها لكفاية احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة من هذه المنتجات وذلك تحقيقًا للتنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خلف همام، عميد كلية الزراعة، أنه بناءً علي توجيهات رئيس الجامعة تم إعادة تشغيل المخبز التعليمي بكلية الزراعة ليقوم بدوره في خدمة العملية التعليمية لطلاب قسم علوم الأغذية والتغذية، وتدريبهم علي الصناعات الغذائية وعقد الدورات لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وإعدادهم لسوق العمل لعمل مشروعات خاصة بهم في المستقبل بعد التخرج.

منتجات مخبز كلية الزراعة

فيما أشار الدكتور أبو الحمد مهني، إلى أن المخبز يقوم بإنتاج المخبوزات والحلويات الشرقية، حيث تمت الاستعانة بعدد 2 شيف (شيف حلواني -وشيف خباز)، مضيفًا أنه يتم تطبيق معايير سلامة الغذاء وتقديم منتجات غذائية صحية امنه لخدمة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والضيوف المشاركين بالمؤتمرات والفعاليات العلمية والثقافية في الجامعة.