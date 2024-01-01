رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض زهور «لوحة في حب الخريف» بكلية الزراعة

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، معرض زهور «لوحة في حب الخريف»، الذي نظمه المشتل التعليمي بكلية الزراعة بالجامعة، ليضم العديد من الزهور التي تميز فصل الخريف، ونباتات الآراولا، التي تحظى بشهرة واسعة بين الزهور التي تزدهر ويزداد جمالها مع دخول فصل الخريف.

رفع قيمة الإحساس بالجمال وسلامة الصحة النفسية

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدان إبراهيم، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادي، مدير المشتل التعليمي بالكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الفعال الذي يؤديه المشتل في خدمة الجامعة بشكل عام، وكلية الزراعة بشكل خاص، مؤكدا دعم إدارة الجامعة لأعمال التطوير المستمر له، ليؤدي خدماته التعليمية والجمالية في أرجاء الجامعة، ويوفر العديد من منتجات الزهور والنباتات المتنوعة خلال العام الدراسي.

وأشار «فرحات» إلى ما يسهم به المشتل من رفع قيمة الإحساس بالجمال وسلامة الصحة النفسية، وزيادة الوعي البيئي وما يُضفيه من بهجة؛ الأمر الذي ينعكس على سلوك الإنسان بشكله الحضاري.

رئيس جامعة المنيا يشكر القائمين على المشتل التعليمي

كما قدم رئيس الجامعة شكره لمجهودات جميع القائمين على المشتل التعليمي، وحرصهم المستمر على عقد معارض تعكس جمال الطبيعة، وتنقل تجربة علمية وتعليمية فريدة لجميع المهتمين بهذا المجال.

واستعرض الدكتور محمود عبد الهادي، ما يضمه المعرض من زهور ونباتات تميز فصل الخريف، لا تقتصر على ألوان الأزهار، بل ألوان أوراق النباتات المختلفة المبهجة، موضحا قيمها الفنية ومسمياتها البستانية والعلمية، التي ارتبطت بأشكالها وألوانها مع البستاني.