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حملة لإزالة بناء مخالف بحي المنتزة ثان بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
06:12 م | الإثنين 01 يناير 2024
تنفيذ الإزالة الفورية

تنفيذ الإزالة الفورية

شن حي المنتزة ثان بالإسكندرية، حملة لإزالة بناء مخالف بمنطقة الإصلاح، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي بكل قوة لأعمال البناء المخالف.

وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية، والتحفظ على خلاطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إيقاف أعمال بناء

وأكدت رئيس حي المنتزة ثان، الدكتورة رباب مدني، أن الحملات مستمرة بجميع مناطق الحي، للحفاظ على حق الدولة والشعب، والتعامل بقرارات فورية حيال كل أنواع التعديات.

وشددت على أنه يتم إزالة البناء المخالف فورًا في مهدها، وعدم السماح بأي أعمال بناء مخالف، والإلتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للبناء.

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