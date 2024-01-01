غرفة الصناعات الهندسية تنظم معرضا لتعظيم التصنيع المحلي في الإسكندرية

نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا بفرع الغرفة بالإسكندرية، لبحث أهمية المشاركة في المعرض السلبي للغرفة لتعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس محمد البودي نائب رئيس الغرفة، أنَّ مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس محمد المهندس، قرر تنظيم معرض تعميق التصنيع المحلي «المعرض السلبي» بأرض المعارض، بالقاهرة خلال الفترة من 13-15 يناير الجاري، بهدف خفض فاتورة الواردات والقضاء على أزمة الدولار، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تحقيق تكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة.

ودعا «البودي» كل الشركات والمصانع في الإسكندرية التي تستورد مستلزمات إنتاج، لعرض ما تستورده في المعرض على المصنعين المصريين الذين لديهم القدرة على تصنيع هذه المستلزمات، ويتم تصنيعها محليًا وتوفيرها للشركات التي تستوردها للحد من الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح كامل حجازي مدير عام الغرفة، خلال الاجتماع، أنَّه تمّ توجيه الدعوة لجميع الشركات والمصانع المغذية للصناعات الهندسية وكافة الصناعات الأخرى للمشاركة المجانية في معرض تعميق التصنيع المحلي، على أن تكون تكلفة الاشتراك في المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية.

ورحب المشاركون بالفكرة، وأكّدوا مشاركتهم في هذا المعرض بالمستلزمات التي يقومون باستيرادها وعرضها بالمعرض السلبي حتى يتمكّنوا من توفيرها محليًا والحد من فاتورة الواردات.

جدير بالذكر، أنَّ غرفة الصناعات الهندسية وجهت الدعوة إلى 14 ألف شركة للمشاركة في المعرض، وهناك إقبال كبير من المصانع والشركات على الاشتراك بالمعرض، هذا فضلًا عن أن غرفة الصناعات الهندسية تقوم حاليًا بعقد عدد من الندوات مع أعضائها بفروع الغرفة سواء في الإسكندرية أو العاشر من رمضان أو مدينة أكتوبر للتعريف بأهمية المعرض والمشاركة فيه.