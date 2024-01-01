وزارة التجارة تكشف حصاد «جهاز التمثيل التجاري» خلال 2023

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إنجازاتها في عام 2023، وذلك في كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، كان أبرزها جهاز التمثيل التجاري، الذي استطاع المساهمة في تنمية الصادرات المصرية من خلال جهود المكاتب الخارجية في الترويج للمنتجات المصرية.

وبحسب بيان الوزراة، فإن جهاز التمثيل التجاري استطاع إتاحة 1026 فرصة تصديرية تبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار في مختلف القطاعات، والتعامل مع 15 ألفا و132 طلب ترويج واستعلام تجاري لدي تجمعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية، والترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية في 73 معرض دولي، وترتيب زيارات لعدد 506 بعثة تجارية مصرية إلى الخارج وأجنبية إلى مصر.

المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لعدد 150 مصدر

وأوضحت الوزارة فى بيانها أن من ضمن جهود جهاز التمثيل التجاري، توسيع قاعدة المصدرين من خلال المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لعدد 150 مصدرا، وتوفير 1507 دراسة وتقرير تسويقي عن الأسواق الخارجية، والتعامل مع 381 حالة بها معوقات جمركية وغير جمركية أمام الصادرات المصرية، والتدخل لتسوية نزاعات تجارية بين الشركات المصرية والأجنبية، وجذب أكثر من 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار في مصر.

وأشارت الوزراة إلى أنه ترتب على ذلك بدء 17 مشروعا بقيمة تصل نحو 3.872 مليار دولار بالفعل بالدخول في الخطوات التنفيذية، وإعداد الشق الاقتصادي والتجاري للزيارات الرئاسية وزيارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وحصر أصول شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور)، ووضع خريطة طريق بشأن تعظيم الاستفادة منها، إعداد خطة عمل لتنمية الصادرات تتضمن مضاعفة الصادرات من خلال استهداف منتجات ذات قيمة مضافة.

الإنجازات التي حققتها وزارة التجارة في مجال المعالجات التجارية

وعن الإنجازات التى حققتها وزارة التجارة في مجال المعالجات التجارية، كشف البيان أنه تم دراسة 7 شكاوى مقدمة من ممثلي الصناعات المحلية، واستكمال إجراء تحقيق في قضية مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف بطاريات سيارات ذات منشأ أو المصدرة من تركيا، وتحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا.

ولفتت الوزارة في بيانها عن الإنجازات في عام 2023، إلى أنه تم إجراء تحقيق في 11 قضية معالجات تجارية عكسية شملت 6 قضايا مكافحة إغراق (تحقيق أصلى ومراجعة)، وتحقيقين لمكافحة الدعم والإجراءات التعويضية بالإضافة إلى 3 تحقيقات وقاية، المشاركة كطرف ثالث في قضية تسوية المنازعات في رسوم الدعم المفروضة من الاتحاد الأوروبي على أندونيسيا في المنتجات المسطحة والمدرفلة على البارد من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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