«التمثيل التجاري»: 50 ألف بطاقة تصديرية في مصر.. والمصدرون 5 آلاف فقط

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة جمال أبو علي، لقاء موسعاً ناقشت فيه ورقة عمل خاصة بلجنة الصناعة بالجمعية، وتستهدف وضع رؤية مستقبل الصناعة الوطنية بما يتوافق مع السياسات العامة للدولة.

وأكد أبو علي، أن الإصلاحات التي ترغب الدولة في تحقيقها على المستوي الاقتصادي لن يحدث إلا بترابط مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال.

تحفيز التصنيع الشامل وتشجيع الابتكار

واستعرض المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، الخطة التي ترتكز على محاور محددة على رأسها إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار، من خلال تشجيع التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتحقيق زيادة كبيرة بحلول 2030 في حصة الصناعة في العمالة والناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الظروف الوطنية.

وقال الوزير المفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز تجمعه علاقة طويلة مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال منذ سنوات، وأن الدولة المصرية تستهدف الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، ولن يتحقق ذلك دون تكاتف ووضع حلول جذرية تنهي كافة الخلفات بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشدداً، أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصر وصلت 2.5 مليون منشأة يعمل فيهم 75% من العمالة بمصر ولكنهم لا يمثلون سوى 17% من قيمة الصادرات المصرية التي تصدر سنويًا.

توسيع دائرة التصدير

وأشار إلى ضرورة توسيع دائرة التصدير وفق آليات محددة لزيادة عدد الشركات المصدرة والتي تقدر حالياً بـ 4800 شركة هي أساس التصدير بمصر في السنوات القليلة الماضية، قائلاً: «هناك 50 ألف بطاقة تصديرية بمصر ومن يصدر فقط لا يزيد عن 5000 آلاف شركة وهو أقل بكثير عن المعدلات العالمية».