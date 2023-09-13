رئيس التمثيل التجاري يجتمع مع سفير سنغافورة لبحث العلاقات الاقتصادية

اجتمع الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، مع سفير سنغافورة في مصر، من أجل مناقشة آخر تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومتابعة نتائج اجتماعات رئيس التمثيل التجاري في سنغافورة مع عدد من المسؤولين والشركات المهتمة بالاستثمار في مصر.

المشاركة في منتدى الأعمال «أفريقيا سنغافورة»

وتضمن الاجتماع مشاركة رئيس التمثيل التجاري المصري كمتحدث في منتدى الأعمال «أفريقيا سنغافورة»، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات بشأنه إعلان بعض الشركات عن استثمارات واردة من شركة (Indorama) السنغافورية، بقيمة استثمارية كمرحلة أولى، تبلغ 200 مليون دولار.

شارك فى الاجتماع الوزير المفوض وائل سمير مدير شؤون اسيا بالتمثيل التجارى والمستشاره مروة أبو السادات مسؤولة ملف سنغافوره بالادارة.

مؤتمر فرص الأعمال الباكستاني - المصري

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، شارك الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، كمتحدث رسمي رئيسي بالجلسة الافتتاحية الخاصة بمؤتمر فرص الأعمال الباكستاني- المصري، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة روالبندي، وهي تعتبر من أقدم الغرف التجارية في باكستان، وذلك بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة.