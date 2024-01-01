أبرز الأحداث العالمية في أول أيام العام الجديد 2024.. زلزال وتسونامي

بعد ساعات من بدء العام الجديد 2024، وقعت العديد من الأحداث حول العالم، كان أبرزها زلزال اليابان، الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين، بينما أعلنت روسيا وكوريا الجنوبية «حالة الإنذار»، بسبب مخاوف من حدوث موجات تسونامي.

وكانت أولى الأحداث التي وقعت خلال عام 2024 تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أطلقت الفصائل الفلسطينية وابلاً من الصواريخ على تل أبيب مع أولى دقائق العام الجديد، وهي صواريخ من طراز «M90».

وردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث قصفت المنطقة الوسطى من القطاع، كما شهد شرق وشمال مدينة خان يونس قصفًا مدفعيًا على مناطق متفرقة من المدينة.

زلزال في اليابان بقوة 7.4 ريختر

وأعلنت هيئة الإذاعة اليابانية أن زلزالًا شديدًا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط اليابان، وانقطعت الكهرباء عن نحو 33 ألف و500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلازل.

وأعلنت كوريا الجنوبية حالة التأهب تحسباً لوصول موجات تسونامي إلى سواحل «جانج وون» شرقي البلاد، فيما حذرت السلطات في روسيا من احتمالية حدوث موجات تسونامي نتيجة الزلزال.

جيش الاحتلال يعلن سحب 5 ألوية من غزة

ومن ضمن أحداث أول أيام العام الجديد، إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية من القتال في قطاع غزة، وهم ألوية «الاحتياط 551 و114»، بالإضافة إلى ثلاثة ألوية تدريب، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، إن بعض جنود الاحتياط تم سحبهم من قطاع غزة، وهي خطوة ستساعد الاقتصاد، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لحرب طويلة الأمد، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.