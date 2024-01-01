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زلزال اليابان يقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل.. والحكومة تخلي المناطق الخطرة

كتب:

منتصر سليمان
01:17 م | الإثنين 01 يناير 2024
اليابان

اليابان

انقطعت الكهرباء عن نحو 33 ألف و500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلازل التي ضربت وسط اليابان، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

المناطق المتضررة بالزلازل

وأفادت سلطات المرافق المحلية بأن المناطق المتضررة بالزلازل، شملت محافظات توياما وإيشيكاوا ونيجاتا، الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان، حسب «فرانس برس».

وأصدر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في وقت سابق اليوم، تعليمات للحكومة ببذل كل ما في وسعها، لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين، في أعقاب سلسلة من الهزّات الأرضية القوية التي شهدتها البلاد، خلال الساعات القليلة الماضية.

ودعا "كيشيدا"، سكان المناطق الأكثر عُرضة لمخاطر الزلزال، إلى الإخلاء الفوري، تجنبًا للتعرض لموجات جديدة من الهزّات الأرضية، بحسب "فرانس برس".

وكانت الحكومة اليابانية، أكّدت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية، بعد سلسلة زلازل قوية هزّت وسط اليابان خلال الساعات القليلة الماضية.

 

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بقلم منتصر سليمان