طوكيو تعلن الخسائر الأولى بسبب زلزال اليابان: 6 أشخاص تحت الأنقاض

أكدت الحكومة اليابانية، ظهر اليوم، عن محاصرة 6 أشخاص تحت الأنقاض بعد زلزال اليابان القوي الذي محافظة إيشيكاوا وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت عدة زلازل ساحل إيشيكاوا والمحافظات المجاورة، بلغ أقواها 7.6 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية نقلًا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في وقت سابق من اليوم، تحذيراً من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي» كبير في إيشيكاوا، وفي قوت لاحق ضربت موجات المد عدة مناطق بالبلاد.

وفي قوت سابق من اليوم، حث رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، السكان في مناطق حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي» على الإخلاء في أسرع وقت.