محافظ أسيوط يناقش جهود تسويق المنتجات الحرفية عبر منصة «أيادي مصر»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديم لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية، والعمل على تمكين أصحاب الحرف اليدوية أو التراثية لتنمية قرى الريف المصري وتمكين الأسر اقتصاديًا خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ، إلى أهمية المنصة الالكترونية «أيادي مصر»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتسويق الالكتروني «ayadymisr.com»، والتي تعمل على تسويق المنتجات اليدوية من خلال أحدث الوسائل المستحدثة فضلاً عن المعارض الدولية وذلك في إطار جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال التمكين الاقتصادي للحرفيين والمنتجين.

وتناول اللقاء مناقشة الجهود المبذولة في مبادرة «منصة أيادي مصر» لتسويق المنتجات الحرفية لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الخطة الموضوعة وبعض المقترحات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

دعم صغار المنتجين

وقال محافظ أسيوط، إننا نعمل على مساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بتسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية إلكترونيًا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية وتعريفهم بالتفاصيل الخاصة بالمبادرة وإشراكهم في كافة المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية؛ إيمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار.