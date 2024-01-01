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محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين في المراكز

كتب:

حسن عبد النعيم
03:04 م | الإثنين 01 يناير 2024
تركيب بلاط الانترلوك بمركز ديروط

تركيب بلاط الانترلوك بمركز ديروط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء، إذ يتم استمرار تركيب الأنترلوك بالشوارع الضيقة بديروط؛ لتسهيل والانتقال للمواطنين وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة والمرور الدوري والمستمر لمراحل التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال المرور الميداني؛ للتأكيد على مراعاة الجودة في أعمال ومراحل التنفيذ ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة ووفقاً للجدول الزمني المقرر مسبقاً لتظهر بالمظهر الجمالي.

وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة ديروط بقيادة محمود نجار رئيس المركز بتركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع الضيقة بمدينة ديروط التي انتهى منها أعمال المرافق (مياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعى، والصرف الصحي، والتليفونات، والإنترنت)، وذلك عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية في الشوارع التي عرضها أقل من 6 أمتار ويصعب رصفها وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

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