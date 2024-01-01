بعد «تسونامي» اليابان.. موجات مد عالية تضرب كوريا الجنوبية

شهدت كوريا الجنوبية، موجات صغيرة من المد العاتية المعروفة باسم تسونامي، في أجزاء من البحر الشرقي بحر اليابان، عقب زلزال اليابان القوي، الذي ضرب في وقت سابق من اليوم قبالة الساحل الغربي لليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية كيه إم أيه، إن زلزالًا بقوة 7.6 درجة ضرب مدينة إيشيكاوا اليابانية والمقاطعات القريبة، متسببا في حدوث موجات المد العاتية تسونامي طفيفة في المياه قبالة مقاطعة جانجوون على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، مشيرة إلى ارتفاع الموجة قبالة مدينة جانجنيونج على الساحل الشرقي وصل إلى 20 سنتيمترا.

سول تحذر من ارتفاع مستويات البحر

وكانت السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية سول، حذرت في وقت سابق، وفي كوريا الجنوبية، وفقا لما نشرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، من ارتفاع مستويات البحر في بعض مناطق إقليم جانجون الواقع في الساحل الشرقي للبلاد عقب زلزال اليابان الذي ضرب شمال وسط اليابان، مشيرة إلى أن موجات المد العاتية تسونامي قد تؤثر على جانجون لأكثر من 24 ساعة

وبلغ ارتفاع موجات تسونامي التي شوهدت قبالة بلدة دونجهاي الساحلية الأخرى 45 سنتيمترا، كما ضربت موجة بلغ ارتفاعها 67 سنتيمترا قبالة موخو، وهي منطقة في دونجهاي. وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية، إن الموجات التي يتراوح ارتفاعها بين 20 و30 سم يمكن أن تسبب أضرارًا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إلى أن ارتفاع موجات المد العاتية تسونامي يمكنها الوصول إلى مستوى أكثر خطورة اعتمادًا على انحسار وتدفق المد.

حدوث موجات المد العاتية تسونامي

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت السلطات في جانجون تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية تسونامي عبر رسائل نصية إلى السكان في 6 مدن ومقاطعات بجوار المحيط، وحث المواطنين بالقرب من المناطق الساحلية على الإخلاء إلى مناطق مرتفعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت سلطات الأرصاد الجوية بمقاطعة كانجون الكورية الجنوبية، تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية في المياه قبالة البلدات الساحلية، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 16 مترا في الثانية.