تفاصيل زلزال اليابان.. قوته 7.4 درجة و«تسونامي» يهدد 6 محافظات

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر وسط اليابان، في أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، فيما حذّرت السلطات من حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي»، وكشفت وسائل إعلام تفاصيل زلزال اليابان.

زلزال اليابان ضرب وسط البلاد

وقالت قناة «إن إتش كيه» اليابانية، إنّ زلزال اليابان بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الزلزال ضرب محافظة إيشيكاوا وسط البلاد.

وأضافت أنّ السلطات أصدرت تحذير كبير من حدوث «تسونامي» في محافظة إيشيكاوا، جراء زلزال اليابان كما صدرت تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية في محافظات «نيجاتا وتوياما وياماغاتا وفوكوي وهيوجو» على طول ساحل بحر اليابان.

بدورها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنّ زلزال اليابان بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، مشيرة في بيانات نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنّ عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأضافت المسح الجيولوجي الأمريكية، أن بؤرة زلزال اليابان وقعت على مسافة 42 كيلومترا شمال شرق أناميزو اليابانية.