عاجل.. موجات «تسونامي» تضرب عدة مناطق في اليابان

ضربت أولى موجات المد العاتية «تسونامي» اليابان بعد زلزال قوي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، فيما كشفت وسائل إعلام يابانية، عن وقوع، أضرار ناجمة عقب زلزال اليابان وما تبعه من موجات المد العاتية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية، المعروفة باسم «تسونامي» على طول المناطق الساحلية الغربية في مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما، عقب زلزال اليابان القوي، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

قناة ترصد حدوث موجات تسونامي بعد زلزال اليابان

ورصدت مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا اليابانية، عقب زلزال اليابان، حدوث موجات المد العاتية «تسونامي» يزيد ارتفاعه على 1.2 متر عقب زلزال قوي ضرب المنطقة، كما أبلغت مدينة توياما بمحافظة توياما عن حدوث موجات بلغ ارتفاعه 80 سنتيمترا، وفقا لما ذكرته قناة «إن إتش كيه» اليابانية.

وشهدت مدينة كاشيوازاكي بمحافظة نيجاتا موجات المد العاتية «تسونامي»، بلغ ارتفاعه 40 سم. وفي وقت لاحق، قال مسؤولون في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا إنهم أكدوا انهيار العديد من المنازل وأعمدة الكهرباء، عقب زلزال اليابان.