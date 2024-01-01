رئيس «القوى العاملة» بالنواب يكشف الفئات المستفيدة من قرار زيادة الأجور

أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن القرار الصادر من وزير العمل حسن شحاتة والخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، ملزم من اليوم دون استثنئات ولايجوز تجاهله، لاسيما وأنه صادر عن المجلس القومي للأجور.

وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن القرار الصادر من وزير العمل ملزم لأصحاب منظمات الأعمال وأصحاب شركات القطاع الخاص.

مشروع قانون العمل الجديد

وحول مصير مشروع قانون العمل الجديد، والذى ينتظره قطاع عريض من العاملين بالقطاع الخاص، شدد رئيس لجنة القوى العاملة على أهمية صدور هذا القانون الهام الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لافتا إلي أن مشروع قانون العمل تم طرحه فى الحوار الوطني، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية قد يستمر النقاش حوله أو إحالته للحكومة لضبط صياغة بعض مواده أو عودته لمجلس النواب لاستكمال مناقشته.

زيادة في رواتب القطاع الخاص بداية من يناير

يشار إلى أن وزير العمل كان قد وجه مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات، لتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. ووفقا لذلك سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري دون استثناء.