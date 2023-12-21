قانون الخدمة المدنية يحدد 4 فئات يحق لها تقليل ساعات العمل.. اعرفها

حدد قانون الخدمة المدنية 4 فئات يحق لها تقليل عدد ساعات العمل اليومية الرسمية، بشكلٍ استثنائي مراعاة لظروف بعض الموظفين.

وقال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني، إنّ قانون الخدمة المدنية أعطى الحق لـ4 فئات في تقليل ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة؛ لأن وضع هذه الفئات ليس كغيرها.

فئات يحق لها تقليل ساعات العمل

وأضاف عبدالمجيد، لـ«الوطن»، أنّ عدد ساعات العمل الرسمية 8 ساعات لكل موظف، ولكن بسبب بعض الأوضاع لدى فئات محددة، أتاحت اللائحة التنفيذية قانون الخدمة المدنية تقليل عدد ساعات العمل لتصبح 7 ساعات بدلا من 8 ساعات، موضحًا أنّ هذه الفئات هي:

- الموظف من ذوي الإعاقة.

- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

- الموظفة التي تُرضع طفلها حتى بلوغه العامين.

- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

ساعات العمل في الأسبوع

وأشار الخبير القانوني إلى أنّ القانون حدد أيام العمل الرسمية في الأسبوع وساعاته ومواقيته، بحسب مقتضيات المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن المادة 45 من القانون حددت ألا تقل ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة عمل.